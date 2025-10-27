В Московской области прививку от гриппа сделали более 900 тыс. детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 900 тыс. детей, вакцинация доступна в поликлинике по месту прикрепления, а также в школе и детском саду. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дети находятся в группе риска по заболеваемости гриппом, поэтому им в первую очередь важно пройти вакцинацию. Это позволит защититься не только от вируса, но и от опасных для жизни осложнений», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В регионе вакцинацию проводят с помощью современных и безопасных препаратов. Перед процедурой врачи осматривают пациентов на предмет отсутствия противопоказаний.
Напомним, что жители Подмосковья старше 18 лет также могут пройти вакцинацию от гриппа в мобильном комплексе, график выездов размещен здесь.
