В Московской области прививку от гриппа сделали почти 800 тыс. детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье прививку от гриппа в рамках масштабной кампании по вакцинации сделали почти 800 тыс. детей, они могут пройти процедуру в детской поликлинике по месту прикрепления, в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дети, особенно маленькие, находятся в группе риска по заболеваемости гриппом. Важно помнить, что болезнь может привести к опасным для жизни осложнениям, поэтому необходимо пройти вакцинацию», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, вакцинация является самым надежным способом защититься от болезни. Перед процедурой врач проводит осмотр на наличие противопоказаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.