В Московской области прививку от гриппа сделали почти 800 тыс. детей

В Подмосковье прививку от гриппа в рамках масштабной кампании по вакцинации сделали почти 800 тыс. детей, они могут пройти процедуру в детской поликлинике по месту прикрепления, в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.