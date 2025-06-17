В Московской области продали более 40 тыс. тонн круп

В ведомстве уточнили, что за этот период в регионе продали более 10,3 тыс. тонн риса, то есть примерно 69 тонн в день. Кроме того, в региональных торговых сетях и розничных магазинах реализовали 8,6 тыс. тонн (57,5 тонн в день), а также более 2 тыс. тонн овсянки и перловки. Оставшиеся 20 тыс. тонн — другие крупы, включая пшено, булгур, кускус и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.