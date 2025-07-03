В Московской области продлили прием заявок на грантовый конкурс для НКО

В Подмосковье продлили прием заявок на конкурс на предоставление грантов НКО на развитие гражданского общества, он продлится до 14 июля. Конкурс проводит Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов.

Участниками могут стать некоммерческие организации, зарегистрированные в Подмосковье. Для подачи заявки нужно описать идею своего проекта, его социальную значимость, планируемые результаты и приложить необходимые документы. Проект должен подходить под направления культура и искусство (размер субсидии составляет 29 002 929 рублей), социальная защита граждан (34 002 929 рублей), молодежная политика (14 501 464,50 рубля) и добровольческая (волонтерская) деятельность (14 501 464,50 рубля).

Узнать другие подробности можно на сайте moobl.grants.rf, подать заявку — по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.