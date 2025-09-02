В Московской области профосмотры прошли более 900 тыс. детей

С начала 2025 года бесплатные профилактические осмотры в Подмосковье прошли 916 тыс. детей, 613 тыс. из них – в образовательных учреждениях, это позволяет уточнить их группу здоровья и вовремя выявить различные заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.