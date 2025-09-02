В Московской области профосмотры прошли более 900 тыс. детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года бесплатные профилактические осмотры в Подмосковье прошли 916 тыс. детей, 613 тыс. из них – в образовательных учреждениях, это позволяет уточнить их группу здоровья и вовремя выявить различные заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребенка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, бригады врачей приезжают в школы и детские сады, чтобы осмотреть детей. Узнать результаты осмотра можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», заключили в ведомстве.
