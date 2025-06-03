В Московской области произвели почти 24 тыс. тонн мороженого

По итогам четырех месяцев 2024 года подмосковные предприятия произвели 23,7 тыс. тонн мороженого. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Это более 39,8% от общего объема произведенной в Центральном федеральном округе продукции и 12,8% — от общероссийского объема. Региону удается удерживать лидерство по производству мороженого пятый год подряд. Его отправляют на экспорт и в другие страны, включая Белоруссию, Казахстан и Азербайджан.

Среди ведущих региональных производителей в ведомстве выделили ООО «Фронери Рус» из Жуковского (выпускает продукцию под брендами «48 копеек», «Милка», «Орео» и «Бон Пари»), ООО «Чистая линия» из Долгопрудного, АО «Дмитровский молочный завод» (продукция под торговой маркой «Свитлогорье») и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.