В Московской области пройдет акция «Ночь кино»

В субботу, 23 августа, в Подмосковье пройдет юбилейная 10-я Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В 2025 году акцию посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу вошли военная драма «Группа крови», сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и биографический фильм о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Показы организуют в 52 округах Подмосковья на 239 площадках, ознакомиться с их списком можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+