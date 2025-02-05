В Московской области пройдет ежегодная выставка «Лучшие собаки России»

Вторая ежегодная выставка собак «Лучшие собаки России / РКФ» состоится в подмосковном Красногорске в феврале. Местом проведения мероприятия станет центр «Крокус Экспо», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках выставки можно будет увидеть животных-чемпионов, которые заняли первые десять мест среди представителей своих пород по результатам рейтинга «Топ собака РКФ / Лучшие собаки России».

Также в программе мероприятия — конкурсы для детей и щенков, выступления собак кинологических служб федеральных ведомств.

Ранее в министерстве сообщили, что по итогам прошлого года в регионе препаратом «Мультикан» были вакцинированы 20 тыс. собак.