В Московской области пройдет главный полумарафон России «ЗаБег.РФ»

В субботу, 24 мая, в подмосковном Раменском стартует Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», беговая трасса в округе станет центральной подмосковной площадкой проекта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участники смогут пробежать по маршруту с живописным видом на главные достопримечательности города, включая Раменский парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, каменный собор Святой Живоначальной Троицы и не только. Стартово-финишную зону организуют на площади Победы вблизи мемориала «Вечный огонь», для спортсменов и зрителей будет оборудована фан-зона с развлекательной интерактивной программой.

Участники смогут выбрать одну из четырех дистанций — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, им вручат брендированную футболку с символикой старта, стартовый пакет, памятную медаль на финише и подарки от партнеров мероприятия. ​

Подмосковье примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Зарегистрироваться на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать другие подробности можно здесь.

​Отметим, что полумарафон пройдет в девятый раз и объединит всю страну — от Камчатки до Калининграда. ​Мероприятие проведут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

* Возрастное ограничение 6+.