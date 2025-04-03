В Московской области пройдет сбор макулатуры в рамках акции «V Единстве Za Победу»

В Подмосковье стартовал сбор макулатуры в рамках региональной экологической Акции «V Единстве Za Победу», пункты сбора будут работать в регионе до середины мая. Проект реализует платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье совместно с областным Движением Первых при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Министерства культуры и туризма Московской области и Общественной палаты региона.

Сбор является благотворительным, его проводят для дальнейшей помощи военнослужащим региона, участникам специальной военной операции и жителям новых территорий. Участниками могут стать все жители региона и представители общественных организаций.

Сдать макулатуру можно во всех домах культуры и библиотеках региона, для учащихся сбор проходит во всех средних образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.

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