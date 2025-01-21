В Московской области пройдет Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»

В Подмосковье стартовала Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО», окружной выезд мероприятия с участием руководителей 16 региональных отделений студенческих отрядов Центрального федерального округа прошел в Мытищах. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Снежный десант РСО» — молодежная акция, в рамках которой отряды добровольцев отправляются в отдаленные населенные пункты и оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции. На территории Подмосковья акция проходит уже в пятый раз», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, участниками мероприятия стали более 1 тыс. студентов, они проводят профориентационные встречи со школьниками, уроки прикладного творчества с младшими классами, а также спортивные товарищеские матчи и концерты для жителей. Так, например, они уже помогли с облагораживанием социально значимых объектов села Марфино и сплели маскировочные сети для участников специальной военной операции.

В рамках окружного совещания руководителей региональных отделений студенческих отрядов ЦФО участники обсудили вопросы развития движения, определили цели и задачи по реализации трудовых проектов и наметили планы на летний период.

Руководитель студенческих отрядов Московской области, командир окружного отряда «Сердце России» Павел Ковалев уточнил, что движение «Снежный десант» возникло в Алтайском крае в 1969 году. Теперь оно стало важным государственным и общественным явлением, подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.