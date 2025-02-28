В Московской области пройдут чемпионат и первенство ЦФО по танцевальному спорту

В подмосковной Лобне прошла торжественная церемония открытия чемпионата и первенства Центрального федерального округа (ЦФО) по танцевальному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

​«Рад всех видеть на подмосковной земле, желаю вам, самое главное, обойтись без травм. Ну и хочу пожелать удачи судьям, чтобы вы не допускали ошибок, чтобы все достойно прошло. Всех с праздником! Тем, кто пройдет отбор — удачи уже на чемпионате России», — сказал в ходе церемонии министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Соревнования будут проходить до понедельника, 3 марта. Лучшие спортсмены по их итогам войдут в состав сборной ЦФО и смогут принять участие в чемпионате России. Участниками первенства ЦФО станут более 1,5 тыс. спортсменов из 18 субъектов страны, от Подмосковья выступят 368 спортсменов из 24 городских и муниципальных округов. Еще более 300 участников из 18 российских регионов выступят в рамках чемпионата ЦФО, Подмосковье представят 104 спортсмена из 25 муниципалитетов.

Состязания организовали Минспорт России, Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла и «Союз танцевального спорта Московской области» при поддержке областного Минспорта, они пройдут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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