В Московской области прошел форум «Наставничество. Перезагрузка подходов» с международным участием

В Подмосковье состоялся Всероссийский форум «Наставничество. Перезагрузка подходов» с международным участием. Его организовали Министерство здравоохранения Московской области и областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ, мероприятие стало вторым в отрасли здравоохранения Подмосковья по теме наставничества.

Первая конференция «Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития» прошла в ДКЦ им. Л. М. Рошаля 25 сентября 2025 года, по ее итогам была сформирована резолюция, одним из пунктов которой стало проведение форума с международным участием. В него вошли пять тематических сессий и круглый стол по вопросам профессионального наставничества и интеграции образовательных практик в рабочий процесс.

Так, участники обсудили аспекты правового регулирования наставничества, вопросы подготовки наставников, опыт регионов и не только. В общей сложности мероприятие посетили более 600 гостей, включая делегации из Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, а также представителей федеральных и региональных образовательных учреждений, заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, заместитель председателя правительства Амурской области — министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева и другие.

«В ходе мероприятия участники обсудили вопросы профессиональной адаптации молодых специалистов и представили лучшие практики наставнической работы, применяемые в медицинских организациях нашей страны», — сказал Забелин.

В рамках форума также прошло награждение победителей и призеров регионального конкурса наставников, который проводился в здравоохранении региона в два этапа. Так, например, в номинации «Лучшие медицинские учреждения по организации наставничества» лидерами стали: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, ГБУЗ МО «Красногорская клиническая больница» и ГБУЗ МО «Долгопрудненская клиническая больница».

«Кейсы финалистов обязательно войдут в сборник наших подмосковных практик по наставничеству и будут тиражированы в отрасли», — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

