В Московской области прошел региональный этап «Студвесны 2025»

В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» — «Студвесна Подмосковья 2025», в котором приняли участие студенты вузов и ссузов. Его организовали Министерство информации и молодежной политики Московской области и областная организация «Российский союз молодежи».

«Всего в региональном этапе приняли участие 1,3 тыс. молодых и талантливых ребят. По итогам фестиваля будут сформированы две делегации, которые представят Московскую область на всероссийском финале: делегация вузов отправится в Казань, а делегация ссузов — в Ставрополь», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках регионального этапа студенты представили 290 конкурсных работ по 11 направлениям. Среди них — «Вокал», «Инструментальное исполнение», «Вокально-инструментальный ансамбль», «Танец», «Театр» и другие. Их оценивали жюри — представители сферы культуры, искусства, журналистики, молодежных и образовательных организаций.

Победителей фестиваля определили в каждой номинации, лауреатами стали 92 конкурсанта. Председатель Московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов отметил, что уровень подготовки участников растет с каждым годом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+