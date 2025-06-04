В Московской области прошел VIII футбольный турнир «Кубок доброты»

В Подмосковье завершился VIII детский футбольный турнир «Кубок доброты», его организовал благотворительный фонд «Добрые дела» в партнерстве с крупнейшим региональным застройщиком индустриальной недвижимости в формате light industrial холдингом «Строительный Альянс» и Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками турнира стали воспитанники социальных учреждений, дети, потерявшие родителей или оставшиеся без них, оставшиеся без попечения родителей или нуждающиеся в помощи и защите государства, из Серпухова, Подольска, Коломны, Рузы, Домодедово, а также из Москвы и Иваново. Победителем турнира стал Детский социально-реабилитационный центр при церкви Пресвятой Троицы из Коломны.

В ведомстве уточнили, что для команд подготовили развлекательную часть программы — батуты, станцию с мороженым и матч с опытными футболистами. Специальным гостем турнира стала блогер Алиса Буслова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.