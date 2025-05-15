В Московской области прошли соревнования «Юный спасатель»

Добровольцы ВСКС Московской области организовали VIII районные соревнования пожарно-спасательной направленности «Юный спасатель», они прошли на базе Академии гражданской защиты МЧС России им. генерал-лейтенанта Д. И. Михайлик в Химках под лозунгом «Нет профессии важнее, чем спасение людей». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году участвовало 16 команд. Это более 100 человек. С каждым годом количество команд растет. Рады, что у молодежи есть интерес к важной и благородной профессии спасателя», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, участниками стали школьники, добровольцы студенческих и школьных спасательных отрядов ВСКС Москвы и области в возрасте от 12 до 25 лет. Состязания прошли в девять этапов, включая боевое развертывание, спас-бросок, спортивный комплекс, оказание первой помощи и другие. Председатель Совета МОРО ВСКС Никита Еськин подчеркнул, что все они стали «серьезной проверкой на прочность».

Победителей определили в лиге школьных и студенческих спасательных отрядов, участникам вручили вручили сертификаты, победителям — дипломы, кубки и медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.