В Московской области прошли соревнования Специальной Олимпиады по волейболу

В подмосковном Щелково прошли соревнования по волейболу Специальной Олимпиады Московской области, в них приняли участие команды девяти учебных заведений региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

По результатам состязаний победу в возрастных группах 12-15 лет и 16 лет и старше одержала команда школы-интерната «Абсолют» из городского округа Серпухов.

Соревнования прошли на спортивной базе ФОК УСК «Подмосковье». Их организовали региональное отделение общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» по Московской области и областной Минспорт в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.