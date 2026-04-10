В Московской области прошли встречи с переселенцами из аварийных домов

В ряде округов Московской области прошли тематические встречи с жителями, чьи дома признаны аварийными (статус присвоен до 1 января 2026 года). Мероприятия состоялись в Талдомском, Павлово‑Посадском, Сергиево‑Посадском, Богородском и Наро‑Фоминском округах, Королеве, Клине, Подольске, Шатуре, Кашире, Луховицах и Солнечногорске.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, участники встреч получили подробную информацию о действующей программе переселения из аварийного жилья. Особое внимание уделили альтернативному варианту решения жилищного вопроса — использованию сертификатов на самостоятельное приобретение квартиры в новостройке. В обсуждениях приняли участие не только представители местных администраций, но и застройщики.

Александр Туровский, министр строительного комплекса Московской области, подчеркнул, что сертификаты стали важным инструментом ускорения расселения аварийных домов. По его словам, такой подход пользуется популярностью у граждан: в отличие от традиционного переселения, он не требует ожидания ввода нового дома в эксплуатацию и дает свободу выбора — можно подобрать жилье в любом удобном районе региона.

Механизм работает следующим образом: государство выкупает аварийную недвижимость по фиксированной ставке — 181,7 тыс. руб. за кв. м. При этом минимальная площадь, подлежащая оплате, составляет 28 кв. м. Это позволяет семьям получить достаточную сумму для приобретения комфортного жилья.

Программа стартовала недавно, но уже показала первые результаты: с ее начала жители аварийных домов подали 88 заявлений в 15 округах Подмосковья.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.