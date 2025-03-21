В Московской области прошло заседание по вопросам развития «Движения Первых»

В Подмосковье на территории Дома правительства Московской области состоялось заседание Координационного совета при губернаторе Московской области по вопросам развития «Движения Первых». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками заседания стали вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, заместитель председателя Правления «Движения первых» Ксения Янова, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, представители правительства Московской области, а также отделений движения.

«Мы активно работаем не только в течение учебного года, но также делаем акцент на организацию работы оздоровительных лагерей летом — на территории Московской области более 100 учреждений. В нашей работе очень важно понимать, чем занимаются наши ребята, заинтересовывать их и вовлекать еще больше активистов», — отметила Болатаева.

По ее словам, в регионе «Движение Первых» насчитывает более 420 тыс. человек, что позволяет ему входить в число лидеров в России по этому показателю. Здесь работают более 1 тыс. первичных отделений и 55 местных. Они принимают участие в различных мероприятиях, включая Всероссийский диктант «Наука во имя Победы», торжественное вручение паспорта «Мы — граждане России!», проект «Школьная классика» и не только.

«Наша цель — создать все условия, чтобы ребята могли развиваться, заниматься творчеством, найти дело своей жизни, участвовать в общественно полезной деятельности. В январе мы открыли Дом Первых на базе Российского университета кооперации. Студенты смогут стать наставниками для детей, направлять и помогать им во всем. Надеюсь, что им там будет комфортно дружно и полезно», — отметила Швелидзе.

В ходе заседания участники обсудили реализацию крупных проектов, в том числе проведение военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая в 2025 году приурочена к Году защитника Отечества. В рамках нее школьники и студенты смогут получить опыт начальной военной подготовки, использования современных технологий и противодействия киберугрозам.

Председатель совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Московской области Анастасия Бочарова также рассказала о показателях движения и флагманских проектах. По ее словам, на платформе движения зарегистрированы более 500 тыс. подмосковных участников, которые посещают активности региона и уникальные события партнеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.