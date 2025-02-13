В Московской области проведут финальный этап чемпионата России по мотогонкам на льду

В выходные, 15 и 16 февраля, на стадионе «Зоркий» в Красногорске проведут финальный этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду, в нем примут участие лучшие российские гонщики. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Приобрести билеты на мероприятие можно здесь. В ведомстве уточнили, что дети до семи лет и пенсионеры могут посетить его бесплатно.

В связи с проведением состязаний в субботу и воскресенье будет перекрыта для движения улица Маяковского (с 10:00 до 21:00), улица Советская (с 00:00 до 21:00) и улица Пионерская (с 10:00 до 21:00). Отметим, что их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

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