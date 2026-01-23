В Московской области проведут «Горкинскую лыжню»
Фото: ["Горкинская лыжня"]
В Ленинском округе в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 8 февраля состоятся XVIII соревнования по лыжным гонкам на единственной в регионе музейной лыжной трассе «Горкинская лыжня». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В программу войдут групповые забеги свободным стилем на дистанциях от 500 м до 5 км, личное первенство в 25 группах. Участниками соревнований станут более 500 человек в возрасте от трех лет до 70 лет. Для них также подготовят теплые раздевалки, полевую кухню и медали финишеров.
Отметим, что соревнования организуют в рамках государственной программы «Спорт России».
