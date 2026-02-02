В Московской области проведут капремонт 14 региональных дорог

В 2026 году дорожники проведут капитальный ремонт 14 региональных дорог, расположенных в шести округах Подмосковья, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По сравнению с периодом 2023-2025 года мы увеличили объемы капитального ремонта региональной сети, и в этом году отремонтируем около 15 км на 14 дорогах», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты отремонтируют больше всего дорог в Красногорске и Лосино-Петровском округе. Среди них – дороги «Пятницкое шоссе – Сабурово», улицы Панфилова и Институтская в рабочем поселке Нахабино, дороги на улицах Нагорной и Кирова, участки дорог «А-103 «Щелковское шоссе» – интернат МИД» и «Свердловский – М-7 «Волга». Помимо этого, работы пройдут в Шатуре, Дзержинском, Дмитровском и Одинцовском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.