В Московской области проведут первый этап обработки территорий от борщевика

В Подмосковье в мае начнутся работы по устранению борщевика Сосновского. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В целом в текущем году от борщевика в регионе обработают почти 24 тыс. га. Работы проведут в два этапа — с мая по середину июня и с конца июня по сентябрь.

Территории обрабатывают специальными химикатами, а также проводят механическую обработку — выкорчевывают растения. В план обработки были включены участки муниципальной собственности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в субботу, 26 апреля, в Подмосковье пройдут традиционные массовые субботники.