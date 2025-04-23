В Московской области проведут первый этап обработки территорий от борщевика
Более 23 тыс. га обработают от борщевика в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в мае начнутся работы по устранению борщевика Сосновского. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В целом в текущем году от борщевика в регионе обработают почти 24 тыс. га. Работы проведут в два этапа — с мая по середину июня и с конца июня по сентябрь.
Территории обрабатывают специальными химикатами, а также проводят механическую обработку — выкорчевывают растения. В план обработки были включены участки муниципальной собственности.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в субботу, 26 апреля, в Подмосковье пройдут традиционные массовые субботники.