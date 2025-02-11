В Московской области провели еще более 120 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2025 года в Подмосковье провели более 120 тыс. телемедицинских консультаций, которые позволяют побеседовать с врачом без посещения поликлиники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицинская консультация доступна беременным женщинам, пациентам, состоящим на диспансерном учете. Также в ходе онлайн-приема можно получить заключение о ранее пройденной диспансеризации, расшифровать анализы», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, также пациенты смогут получить повторную консультацию врача, продлить электронный рецепт на лекарство или узнать второе мнение специалиста.

В ведомстве уточнили, что попасть на такую консультацию пациенты смогут после первичного очного посещения специалиста. Записаться на нее можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.