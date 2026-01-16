В Московской области провели капремонт почти 200 муниципальных дорог

Фото: [ фото: администрация г. о. Люберцы/Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО ]

В 2025 году в Подмосковье провели капитальный ремонт 174 муниципальных дорог общей протяженностью порядка 125 км, наибольший объем работ провели в Егорьевске, Кашире, Серпухове и Ступине. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Капитальные работы провели в 38 округах Подмосковья, увеличив объем капремонта почти в два раза. Программа была сформирована, исходя из потребности, дороги стали комфортнее и безопаснее», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, на 86 дорогах специалисты изменили тип покрытия и устроили вместо грунта асфальт. Так, например, в Кашире рабочие отремонтировали 34 грунтовые дороги, где устроили щебеночное покрытие. Работы прошли в городе Кашире, деревнях Зубово, Тарасково, Кокино, Андреевское, Барабаново, Растовцы, Корыстово, Веревское и Горки.

В ведомстве добавили, что в 2026 году работу по капитальному ремонту муниципальной сети планируют продолжить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.