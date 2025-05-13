В Московской области провели конференцию в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона

В Подмосковье провели конференцию в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона. Мероприятие было организовано при участии Министерства информации и молодежной политики Московской области. В его рамках рассказали о вкладе святителя Тихона в сохранение ценностей РПЦ.

Участниками конференции стали священнослужители и богословы, историки и педагоги, представители общественных и молодежных организаций. От имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева их поприветствовал зампред областного правительства Вячеслав Духин.

«Труды и пасторский пример патриарха Московского и Всея Руси Тихона продолжают вдохновлять православный мир и сегодня. Уверен, что конференция, посвященная 100-летию со дня его кончины, будет способствовать сохранению исторической памяти, даст еще более четкое представление о его вкладе в развитие Русской православной церкви и влиянии на духовную жизнь нашего народа», — отметил он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Конференция прошла в православном просветительском центре «Усово-Спасское» в Одинцово, где работает Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова сообщила, что 12 июня организация примет участие в крупном форуме, посвященном памяти святителя Тихона. Он пройдет в Перми.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел отметил важность святителя Тихона. По его словам, он показал, что если верить Богу, хранить верность церкви и Отечеству, то никакие угрозы не смогут сломить.

«Обратите внимание, мы празднуем 100-летие блаженной кончины святителя Тихона. Удивительно, да? Но мы не радуемся смерти, а подобно тому, как прославляем Христа Спасителя, воскресшего из мертвых, так же прославляем и новомучеников», — добавил он.

В завершение конференции состоялся концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово под управлением регента Владимира Губского.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой.