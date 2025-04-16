В Московской области провели обновление контейнерных площадок

Фото: [ Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья/Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье в рамках второго этапа модернизации системы обращения с отходами обновили порядка 100 контейнерных площадок, это позволило увеличить их площадь и исключить перенакопления отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольший объем работ планируют провести в Подольске, Истре, Красногорске, Чехове, Ленинском г. о., Рузском г. о., Домодедово, Одинцовском г. о., Солнечногорске и Коломне. После обновления зоны оборудуют в соответствии с современными требованиями, которые предполагают удобный доступ и защиту от неблагоприятных погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.