В Московской области провели почти 100 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 91 аукцион по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 195 претендентов. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило два человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в Павлово-Посадском округе приняли участие восемь человек. Победителем стал тот, кто смог предложить наивысшую цену. Если к торгам допущен один человек, он может забрать лот по минимальной стоимости.

Напомним, что узнать подробнее об объектах, выставленных на торги в регионе, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

