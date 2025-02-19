В Московской области провели почти 200 аукционов по земельно-имущественным торгам

За первые две недели февраля в Подмосковье провели 156 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В общей сложности участниками торгов стал 761 претендент. В среднем количество человек на лот на конкурентных процедурах составило 7,1. Победу в них одержали те участники, которые смогли предложить наивысшую цену за объект. Если к торгам допускался один человек, он мог забрать лот по минимальной стоимости.

Напомним, что узнать подробнее об объектах, выставленных на торги в регионе, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.