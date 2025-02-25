В Московской области провели ремонт остановок

Так, работы прошли на Фабричном шоссе в Старой Купавне, 6-м км Пятницкого шоссе в Красногорске, Кервском шоссе в Шатуре, проспекте Академика Туполева в Домодедове. Помимо этого, ремонт провели в деревне Беляниново под Мытищами и у деревни Сурмино Дмитровского округа. В ведомстве уточнили, что в рамках обследований дорожной сети специалисты также следят за состоянием дорог и тротуаров, дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.