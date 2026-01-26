В Московской области провели ремонт остановок

Так, работы прошли на улице Народного Ополчения в Красногорске, Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, Транспортной улице в Реутове и на улице Новоселки Слободка в Ивантеевке Пушкинского округа, в деревне Алексеевка под Чеховым. Кроме того, ремонт провели в селе Смолево Орехово-Зуевского округа, деревне Подмоклово в Серпухове, поселке Зубово в Клину и в деревне Большие Жеребцы в Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.