В Московской области провели ремонт остановок в девяти округах
Фото: [Минтранс Подмосковья]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, работы прошли на Набережном проезде в Химках, проспекте Юных Ленинцев в Подольске, улице Мира в Можайске, Профсоюзной улице в Егорьевске, Пролетарском проспекте в Щелкове и Московской улице во Фрязине. Кроме того, ремонт провели на Заводской улице в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа, Шоссейной улице в поселке городского типа Малаховка под Люберцами и Артековской улице в Красногорске.
