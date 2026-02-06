В Московской области провели ремонт остановок в девяти округах

Так, работы прошли на Набережном проезде в Химках, проспекте Юных Ленинцев в Подольске, улице Мира в Можайске, Профсоюзной улице в Егорьевске, Пролетарском проспекте в Щелкове и Московской улице во Фрязине. Кроме того, ремонт провели на Заводской улице в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа, Шоссейной улице в поселке городского типа Малаховка под Люберцами и Артековской улице в Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.