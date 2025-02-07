В Московской области провели ремонт остановок

Специалисты Мосавтодора обследовали более 10 тыс. остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах, и выявили свыше 250 дефектов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что 230 остановок уже отремонтировали. Среди выявленных дефектов оказались поврежденные стенки павильонов из стекла и поликарбоната, сломанные лавочки и урны. Так, например, в Волоколамске дорожники заменили остекление на остановках «Почта», «Прохорово» и «Фабричный поворот», в Подольске — на остановках «Фетищевская улица», «Улица 43-й Армии» и «Стадион Весна» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.