В Московской области провели ремонт светофоров

Так, работы прошли на Дзержинском шоссе в Люберцах, Осташковском шоссе в Мытищах, Серпуховском шоссе в Протвине, Пушкинском шоссе в Пушкино, Калининградской улице в Королеве, улице Ленина в Истре и улице Чайковского в Лобне. Кроме того, ремонт провели на 62-м км Каширского шоссе в Домодедове, Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа и на дороге в деревне Серково в Щелково. Специалисты также починили неисправные вызывные кнопки двух пешеходных светофоров на Керамической улице в Балашихе и Вокзальной улице в Домодедове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.