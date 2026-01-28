В Московской области провели ремонт светофоров

Работы прошли на Лихачевском шоссе в Химках, улице Полиграфистов в Чехове, улице Советской Конституции в Ногинске, Московской улице в Подольске, проспекте Кирова в Коломне и Профессиональной улице в Дмитрове, Ельдигинском шоссе в поселке городского типа Правдинский Пушкинского округа. Кроме того, ремонт провели на улице Левобережной в селе Атепцево Наро-Фоминского округа и на дороге в деревне Беляниново под Мытищами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.