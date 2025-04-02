В Московской области провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофоров, расположенных на региональных дорогах в девяти городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Павлинском шоссе в Балашихе, улице Академика Янгеля в Красноармейске, Пролетарском проспекте в Щелкове, проспекте Кирова в Коломне, улице Свердлова в Подольске. Помимо этого, ремонт провели на улице Заводской в поселке Любучаны под Чеховым и на дороге в поселке городского типа Отрадное под Красногорском.

Дорожники также починили неисправные вызывные кнопки на пешеходных светофорах в селе Михайловская Слобода Раменского округа и селе Озерецкое Дмитровского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.