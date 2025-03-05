В Московской области провели шахматный чемпионат дивизии имени Дзержинского
Минспорт: шахматный чемпионат дивизии имени Дзержинского прошел в Подмосковье
Фото: [пресс-служба ОДОН ВНГ РФ]
В Подмосковье на территории гарнизонного дома офицеров «Реутово» прошел шахматный чемпионат среди бойцов Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России, в котором приняли участие 42 человека. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участниками мероприятия стали сборные команды всех воинских частей соединения, призовые места распределили по двум группам. В первой группе «золото» завоевала команда войсковой части 3186, во второй — войсковой части 3058.
После завершения чемпионата был также организован сеанс одновременной игры, в рамках которой пять лучших шахматистов турнира встретились с российским сенатором, многократным чемпионом мира, президентом федерации шахмат Подмосковья Сергеем Карякиным.
По итогам соревнований лучшие игроки представят соединение на чемпионате Росгвардии по шахматам. Отметим, что турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.