В Московской области провели шахматный чемпионат дивизии имени Дзержинского

В Подмосковье на территории гарнизонного дома офицеров «Реутово» прошел шахматный чемпионат среди бойцов Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России, в котором приняли участие 42 человека. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками мероприятия стали сборные команды всех воинских частей соединения, призовые места распределили по двум группам. В первой группе «золото» завоевала команда войсковой части 3186, во второй — войсковой части 3058.

После завершения чемпионата был также организован сеанс одновременной игры, в рамках которой пять лучших шахматистов турнира встретились с российским сенатором, многократным чемпионом мира, президентом федерации шахмат Подмосковья Сергеем Карякиным.

По итогам соревнований лучшие игроки представят соединение на чемпионате Росгвардии по шахматам. Отметим, что турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.