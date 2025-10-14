В Московской области проверку репродуктивного здоровья прошли более 610 тыс. жителей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года проверку репродуктивного здоровья в Подмосковье прошли более 610 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Проверять репродуктивное здоровье особенно важно перед планированием беременности. Сделать это можно бесплатно, по полису ОМС», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В ходе такой диспансеризации женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза, молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога и другие исследования при необходимости. Обследование можно пройти в поликлинике по месту прикрепления.
