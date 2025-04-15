В Московской области расширят производство школьной одежды

В Дубне планируют расширить существующее швейное предприятие по производству школьной одежды, инвестор — индивидуальный предприниматель, владелец отечественного бренда одежды «Дима и Алиса» — создаст в рамках инвестпроекта дополнительный современный производственно-складской комплекс. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в строительство производственно-складского объекта и закупку необходимого оборудования составит 35 млн рублей. Запуск производства запланирован на конец 2027 года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта позволит создать в округе 10 новых рабочих мест. Для расширения производства производства предпринимателю передали в аренду земельный участок на льготных условиях. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что его площадь составляет более 1,9 тыс. кв. м, на нем возведут швейный цех и склад, а также обустроят парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.