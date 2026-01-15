В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 15 января, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано 811 тыс. автомобилей, что почти на 24% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не совершать резких маневров и пропускать пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.