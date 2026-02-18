В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 18 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 956 тыс. автомобилей, что на 9% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей призвали по возможности пользоваться общественным транспортом, водителей – не терять бдительность на дорогах и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.