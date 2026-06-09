В Московской области рассказали о дорожной обстановке утром 9 июня

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 9 июня загруженность автодорог региона достигла отметки в 5 баллов.

Напряженная ситуация сложилась на ряде значимых трасс, включая направления, связывающие столицу с разными частями Подмосковья. Водители сталкиваются с замедлением движения на магистралях, традиционно отличающихся высокой интенсивностью трафика: на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Представители ведомства акцентируют внимание на необходимости повышенной осторожности во время поездок. Автолюбителям настоятельно рекомендуют исключить любые отвлекающие факторы: в первую очередь использование телефона за рулем, а также неукоснительно соблюдать разрешенную скорость и выдерживать достаточный интервал между транспортными средствами. Это позволит снизить риски возникновения аварийных ситуаций на перегруженных участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития транспортной сферы в Подмосковье.