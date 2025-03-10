В Московской области реализуют почти 90 импортозамещающих проектов

В 2025 году в Подмосковье планируют увеличить темпы ввода в эксплуатацию новых импортозамещающих производств и реализовать 85 проектов технологического суверенитета. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 48 млрд рублей. На новых предприятиях планируется создать 8 тыс. рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, данные проекты связаны с различными отраслями промышленности. Так, например, в Балашихе компания «Коттон Клаб» завершит проект по расширению предприятия по производству косметической продукции и бытовой химии, в Воскресенске компания «Белтелекабель» откроет современное производство кабельной продукции и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.