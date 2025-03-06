В Московской области реализуют третью очередь проекта ЖК «Союзный»

В Одинцово в рамках комплексного развития территорий продолжается строительство жилого комплекса «Союзный», девелопер ГК «Вектор» реализует третью очередь проекта. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что в новостройке в составе ЖК возвели девять этажей, строители выполняют работы по армированию и бетонированию несущих стен и межэтажных перекрытий. На территории комплекса также проведут благоустройство, там появятся детские игровые комплексы, паркинги, три автостоянки, спортивная площадка, зоны отдыха и одноименный сквер. Кроме того, здесь построят детский сад «Кубик» и торговый центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.