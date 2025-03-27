В Московской области родился ребенок-богатырь

В акушерское отделение Долгопрудненской больницы поступила 34-летняя женщина с доношенной беременностью, путем естественных родов она родила ребенка-богатыря весом чуть более 5 тыс. г и ростом 61 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Наше акушерское отделение оснащено необходимым оборудованием, работают высококвалифицированные специалисты готовые оказать медицинскую помощь», — сказала заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по родовспоможению Елена Швырева.

Она отметила, что каждую неделю в учреждении проводятся Дни открытых дверей, в рамках которых будущие родители могут познакомиться с врачами и заведующей, увидеть инфраструктуру акушерского отделения и задать интересующие вопросы.

В ведомстве уточнили, что женщина и новорожденный чувствуют себя хорошо, их уже выписали. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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