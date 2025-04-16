В Московской области с начала 2025 года вырос экспорт пшеницы

В Подмосковье с начала текущего года выросли объемы экспорта пшеницы. Так, по сравнению в прошлым годом рост составил 126% в натуральном выражении, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В стоимостном выражении объемы экспорта указанной продукции с начала года увеличились в 2,5 раза.

В 2024 году регион экспортировал 163 тыс. тонн зерновых. Из них более 71 тыс. тонн пришлось на пшеницу. Объем экспортированной за год кукурузы составил 49,5 тыс. тонн.

В целом в прошлом году в области было собрано 491 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. В 2025-м валовый сбор планируется увеличить на 39 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области появятся новые логистические комплексы.