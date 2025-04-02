В Московской области с начала года оптимизировали работу порядка 70 светофоров
Минтранс: работу 69 светофоров оптимизировали в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В первом квартале 2025 года специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения скорректировали и настроили работу 69 светофоров, расположенных в 13 городских округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты ЦБДД Подмосковья регулярно проводят работу по оптимизации движения, мониторя участки, где потенциально могут образовываться заторы. За три месяца они скорректировали режимы работы 60 светофоров, разработали и установили программы на семи новых светофорах, а также перенастроили работу двух светофоров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По его словам, эти работы позволили увеличить пропускную способность участков региональных дорог на 10-15%. Так, например, вдвое снизились заторы на пересечении дорог «Серпухов — Протвино» и «Калиново — Дракино» в Серпухове. Помимо этого, работы прошли в Дмитровском, Домодедове, Истре, Красногорске и других округах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.