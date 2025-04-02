В Московской области с начала года оптимизировали работу порядка 70 светофоров

«Специалисты ЦБДД Подмосковья регулярно проводят работу по оптимизации движения, мониторя участки, где потенциально могут образовываться заторы. За три месяца они скорректировали режимы работы 60 светофоров, разработали и установили программы на семи новых светофорах, а также перенастроили работу двух светофоров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.