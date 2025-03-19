В Московской области с начала года подали почти 40 тыс. заявлений на «Стрелку»

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 36 тыс. заявлений на получение услуги — обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», размещенной на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет подтвердить льготу, получить карту, восстановить защитный код, заменить неисправную карту и не только. Она размещена в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». При заполнении заявки пользователю нужно будет выбрать МФЦ, где проверят документы и выдадут карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.