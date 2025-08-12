В Московской области с начала года построили 100 новых многоквартирных домов
Фото: [Ingrad (приобретён Sminex в 2024 году)]
С начала 2025 года в Подмосковье построили и ввели в эксплуатацию 100 многоквартирных домов – 1,2 млн кв. м жилья. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В ведомстве уточнили, что еще 6,4 млн кв. м ввели в эксплуатацию в рамках индивидуального жилищного строительства. Показатель ввода жилья стал самым высоким среди других регионов России. Среди лидеров в Подмосковье – Домодедово, Одинцовский округ, Ленинский округ, Люберцы. В топе муниципальных образований по объему ввода индивидуальных домов — Раменский, Истринский и Дмитровский.
