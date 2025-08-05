В Московской области с начала года выдали более 2,4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»

С начала текущего года в Московской области молодым мамам выдали более 2,4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что популярность таких наборов в регионе выросла. Так, для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано около 1,8 тыс. наборов.

Подарочные наборы доступны россиянам, чьи дети родились в подмосковном учреждении и были зарегистрированы в органах ЗАГС региона. Вместо набора можно оформить выплату в размере 20 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о судьбе девочки, которая появилась на свет в аэропорту Антальи и была брошена родной матерью. Ребенку нашли любящую приемную семью в Подмосковье.